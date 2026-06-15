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За първи път в историята - отбор от световното първенство уволни треньора си след само 1 мач

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Едва след първия си мач на световното първенство Тунис уволни треньора си.

Сабри Ламуши е разкаран от местната федерация, след като африканците тръгнаха 1:5 от Швеция в откриващия си мач на историческия мондиал в САЩ, Мексико и Канада.

Така за първи път треньор е уволнен след първия си мач на световно.

54-годишният футболист пое националния отбор през януари 2026 г., като договорът му е до юли 2028.

В груповата фаза тунизийците ще се изправят още срещу Япония (21 юни) и Нидерландия (26 юни). Или иначе казано, няма шанс да излязат.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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