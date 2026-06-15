За първи път в историята - отбор от световното първенство уволни треньора си след само 1 мач

Едва след първия си мач на световното първенство Тунис уволни треньора си.
Сабри Ламуши е разкаран от местната федерация, след като африканците тръгнаха 1:5 от Швеция в откриващия си мач на историческия мондиал в САЩ, Мексико и Канада.
Така за първи път треньор е уволнен след първия си мач на световно.
54-годишният футболист пое националния отбор през януари 2026 г., като договорът му е до юли 2028.
В груповата фаза тунизийците ще се изправят още срещу Япония (21 юни) и Нидерландия (26 юни). Или иначе казано, няма шанс да излязат.