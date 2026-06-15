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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23046123 www.24chasa.bg

"Батман" иска български национал

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Здравко Димитров (вдясно) Снимка: Startphoto.bg

Българското крило Здравко Димитров е в списъка за трансфери на 2 клуба от турската "Б" група - „Ванспор" и „Батман Петролспор", съобщават комшийски медии.

27-годишния национал е футболист на изкачилия се в елита „Амедспор".

Той към момента няма намерение да се разделя с Димитров, чийто договор е до юни 2027 г. На българина също му се играе в елита.

 „Ванспор" следи ситуацията без официална оферта, а финансово стабилният „Батман Петролспор" търси сериозно подсилване.

Димитров изигра силен сезон с 42 мача, 4 гола и 8 асистенции във всички турнири за "Амед" и "Бодрум".

Здравко Димитров (вдясно)

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