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ЦСКА 1948 взе играч от Боливия

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Снимка: ЦСКА 1948

Българският футболен вицешампион ЦСКА 1948 привлече боливийския дефанзивен халф Ектор Куеяр със свободен трансфер, обявиха от клуба. Той е на 25 години и "червените" ще бъдат първият отбор на южноамериканеца в Европа.

Куеяр има мачове за три професионални отбора в страната си, като най-много са в Олуейс Реди, за който халфът е изиграл 122 двубоя, девет от които в Копа Либетадорес. Останалите са Универсидад де Винто (42 мача) и СА Було Було (7).

"ЦСКА привлече боливийския дефанзивен халф Ектор Куеяр. 25-годишният футболист е национал на Боливия и ще подсили халфовата линия на "червените". Пожелаваме му много здраве, силни мачове и успехи с червената фланелка. ¡Bienvenido al CSKA!", пишат от ЦСКА 1948 в социалните мрежи.

Куеяр е третото попълнение на "червените" през сезона след офанзивния халф Жул Майер и централния защитник Костадин Илиев.

Снимка: ЦСКА 1948

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