"Левски" и ЦСКА научават днес съперниците си в Европа

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Шампионът на България - "Левски", и носителят на купата на страната - ЦСКА, ще научат днес съперниците си съответно за Шампионската лига и Лига Европа.

Софийските грандове, които взеха трофеи, започват от първия кръг на двата най-силни турнири на УЕФА.

"Левски" е в урната на непоставените тимове. А възможните съперници за тима на Хулио Веласкес са: "Шамрок Роувърс" (Ирландия), КуПС (Финландия), "Дрита" (Косово), "Линкълн Ред Импс" (Гибралтар), "Борац" (Босна), "Кайрат" (Казахстан), "Университатя" (Крайова, Румъния), "Викингур" (Исландия), "Рига" (Латвия), "Клаксвик" (Фарьорски острови), "Флора" (Естония), "Ларн" (Северна Ирландия), ТНС (Уелс) и "Петрокуб" (Молдова).

По традиция УЕФА ще направи разбивки на тимовете на регионален принцип. И още сутринта ще са ясни четирите възможни съперници на "сините". Самият жребий пък е от 15 ч. В първия мач, който трябва да се играе на 8/9 юли, "Левски" ще е домакин. А в реванша след седмица столичани ще гостуват.

ЦСКА пък ще е поставен в Лига Европа. Възможни опоненти на старта за "червените" са "Жилина" (Словакия), "Войводина" (Сърбия), "Университатя" (Клуж, Румъния), "Алуминий" (Словения), "Дери Сити" (Ирландия) и "Вестри" (Исландия).