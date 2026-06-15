След първите вълнуващи дни на Мондиал 2026 идва ред на нови футболни битки. Испания се изправя срещу Кабо Верде, а Белгия среща Египет в два от любопитните двубои в програмата за деня.

Испанците влизат в срещата си с ореола на европейски шампион и един от големите претенденти за световната титла. Срещу тях обаче ще се изправи амбициозният тим на Кабо Верде, който ще се опита да затрудни максимално именития си съперник и да поднесе една от приятните изненади на турнира.

Не по-малък интерес предизвиква и сблъсъкът между Белгия и Египет. Африканците ще разчитат на своя лидер Мохамед Салах, който отново е голямата надежда на своя тим. От другата страна е белгийският състав, който традиционно влиза с високи амбиции на големите футболни форуми и ще търси силен старт в надпреварата.

Преди началото на двата двубоя потърсихме мнението на футболните фенове.

Вижте какво споделиха те в нашия репортаж.