Григор Димитров и кондиционният му треньор подготвиха "Гориво за шампиони"

След успешния старт на програмата „Образование за здраве", през 2026 година фондация „Григор Димитров" разширява своите инициативи в подкрепа на детското образование, здраве и активния начин на живот.

Основен акцент през годината е програмата „Гориво за шампиони". Тя е създадена в отговор на тревожни тенденции, свързани с детското здраве. Данните показват, че 32% от седемгодишните деца в България са с наднормено тегло, а над 15% страдат от затлъстяване. Страната ни се нарежда сред държавите с най-високи нива на този проблем в Европа. В същото време всяко четвърто дете не спортува редовно, а все повече деца прекарват значителна част от деня си пред екраните.

В основата на новата програма стои убеждението, че добрите навици се изграждат чрез ежедневни стъпки.

„Шампион не се става лесно. Това са малките избори, които правим всеки ден - да се движим повече, да се храним по-добре и да сме дисциплинирани. Вярвам, че когато спортът и образованието вървят заедно, те могат да променят живота на едно дете и да му дадат силата да следва мечтите си", сподели Григор Димитров.

„Гориво за шампиони" превръща знанията за движението, храненето и грижата за себе си в кратки упражнения, достъпни дигитални ресурси и лесни за прилагане дейности в училищна среда. Всяко едно упражнение е подбрано от кондиционния треньор Себастиан Дюран и е изпълнено от най-добрия му състезател - Григор. Програмата доразвива създадената през 2025 година инициатива „Образование за здраве", като добавя повече практика и ежедневна ангажираност. Целта е да се създават условия за реална и дългосрочна промяна в поведението и начина на живот на децата.

През тази година фондацията ще продължи да разширява обхвата на „Образование за здраве" чрез нови учебни ресурси към видео поредицата „Буквално с Гришо", разработена в партньорство с "Уча.се". Подготвят се дидактични материали за учители, които ще бъдат достъпни чрез платформата Prepodavame.bg, както и ново съдържание за по-големи ученици на възраст между 15 и 18 години. Продължава и провеждането на открити уроци в партньорство с фондация „Заедно в час", които насърчават разговора за здравето на децата.