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Национали се включиха към лагера на "Ботев" (Пд)

Велизар Маджаров

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Даниел Наумов Снимка: Startphoto.bg

Трима национали се включиха към стартиралия в понеделник подготвителен лагер на "Ботев"(Пд) на клубната база в Коматево.

Даниел Наумов, Никола Илиев и Самуил Цонов имаха отсрочка от 4 дни за начало на тренировките си. Вратарят Наумов започна ударно под ръководството на новия наставник на този пост Йордан Господинов. Никола Илиев ще се подготвя на облекчен режим, заради травмата, която получи на контролата в началото на месеца

срещу Черна гора. Изпити в училище спряха Цонов за сутрешната тренировка, но за следобедната 19-годишният нападател беше на линия. Голаджията Франклин Маскоте ще се включи от сряда на лагера.

Първият контролен мач, който е планирал старши треньорът Станислав Генчев е на 23 юни срещу "Спартак" Плевен.

Даниел Наумов

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