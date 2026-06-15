"Ботев" (Пд) с втори нов, взе бивш играч на "Левски"

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Асен Чандъров е второто ново попълнение в лятната селекция на "Ботев" (Пловдив), съобщиха от футболния клуб. Полузащитникът подписа 2-годишен договор с опция за удължаване.

Чандъров е роден на 13 ноември 1998 година в София. Халфът има солиден опит в българския футбол със 127 мача за "Септември" (София) и 52 мача за "Левски".

За последно той бе част от отбора на "Черно море", където изигра 39 срещи, в които записа 5 попадения и 1 асистенция.

Това ще бъде втори престой за 27-годишния футболист в "Ботев" (Пловдив), след като носи екипа на „канарчетата" през лятото на 2016 година.

"Горд съм, че ще нося фланелката на "Ботев". Идвам с много мотивация и желание за работа. Ще се раздавам във всеки мач и ще направя всичко възможно, за да помогна на отбора. Очаквам с нетърпение да ви видя по трибуните и да бъдете нашият 12-и играч във всеки мач. До скоро", заяви Чандъров пред официалния сайт на клуба.

До момента "жълто-черните" се подсилиха и с десния краен защитник Богдан Костов.