Португалец пое "Септември"

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Симао Фрейташ ще води "Септември" през новия сезон.

Португалският спец притежава UEFA Pro Licence и над две десетилетия опит във футбола. В своята кариера е работил в академията на "Порто", както и в клубове като "Боависта", Тондела, "Брага", "Зимбру" (Кишинев) и "Шандонг" (Тайшан).

"С богат международен опит в Европа, Азия и Южна Америка, той пристига в Септември със своята философия за развитие на футболистите, модерни методи на работа и стремеж към постоянен прогрес", написаха от "Септември".

В щаба на Фрейтас влизат като асистент треньор - Педро де Оливейра, кондиционен треньор - Фелипе де Соуза и треньор на вратарите Христо Николов.