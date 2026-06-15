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Енгибар Енгибаров смени Добрич с Варна

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Енгибар Енгибаров (вляво) смени "Добруджа" с варненския "Спартак" Снимка: "Добруджа"

Енгибар Енгибаров поема поста спортен директор на "Спартак" (Варна), съобщиха от клуба.

"Като бивш футболист на наш футболист, а впоследствие и като треньор, и спортен директор в клуба, той отлично познава историята, традициите и ценностите на „соколите".

През годините Енгибаров натрупва богат опит както в българския футбол, така и в чужбина, заемайки различни спортно-технически и ръководни позиции", пишат от "Спартак" .

За последно Енгибар Енгибаров беше част от спортно-техническото ръководство на "Добруджа", където работи през последните две години. 

В същото време Пламен Гетов запазва своята позиция в спортно-техническото ръководство на клуба и ще продължи да изпълнява досегашните си функции.

Енгибар Енгибаров (вляво) смени "Добруджа" с варненския "Спартак" Снимка: "Добруджа"

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