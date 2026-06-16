“Левски” чака Сангаре в Правец, Асен Митков с контузия

Нападателят на шампиона “Левски” Мустафа Сангаре трябва днес да се присъедини към лагера на отбора. “Сините” вече направиха първа тренировка в Правец, където ще се готвят за новия сезон.

Асът на столичани освен че има контузия, бе разтърсен и от трагедия. Неговият баща е починал, съобщи самият играч в социалната мрежа. Очакванията са днес таранът да се появи на лагера на отбора.

Халфът на “сините” Асен Митков пък няма да започне подготовка по план. Младежкият национал трябваше да се присъедини към съотборниците си след дни, но това няма да се случи. Причината - полузащитникът има травма. И ще му трябва известно време, за да се възстанови. Очакванията обаче са и Сангаре, и Митков да са готови последните 2 контроли на водения от Хулио Веласкес тим.

Иначе “Левски” вече проведе първа тренировка на лагера си в Правец. Единствено от футболистите, които са там, в заниманието участие не взе Стипе Вуликич. Бранителят остана в хотела, където продължи с възстановителните процедури.

Шампионът на България пък днес ще научи съперника си за първия кръг на Шампионската лига. “Левски” е в урната на непоставените тимове. А възможните съперници за тима на Хулио Веласкес са: “Шамрок Роувърс” (Ирландия), КуПС (Финландия), “Дрита” (Косово), “Линкълн Ред Импс” (Гибралтар), “Борац” (Босна), “Викингур” (Исландия), “Кайрат” (Казахстан), “Университатя” (Крайова, Румъния), “Рига” (Латвия), “Клаксвик” (Фарьорски острови), “Флора” (Естония), “Ларне” (Северна Ирландия), ТНС (Уелс) и “Петрокуб” (Молдова).

По традиция УЕФА ще направи разбивки на тимовете на регионален принцип. И още сутринта ще са ясни четирите възможни съперника на “сините”. Самият жребий пък е от 15 ч. В първия мач, който трябва да се играе на 8-9 юли, “Левски” ще е домакин. А в реванша след седмица столичани ще гостуват.

Носителят на купата на България - ЦСКА, пък също ще разбере кого ще срещне на старта в Лига Европа.

“Червените” ще са поставени в първия кръг, което означава, че на хартия ще имат по-слаб съперник.

Възможни опоненти на старта за “армейците” са “Жилина” (Словакия), “Войводина” (Сърбия), “Университатя” (Клуж, Румъния), “Алуминий” (Словения), “Дери Сити” (Ирландия) и “Вестри” (Исландия).

