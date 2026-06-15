Ас на Кот д'Ивоар скъса с порнозвезда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Свободен съм, обяви Николас Пепе

“За да не ме питате, ще отговоря. Общо взето, вече съм свободен”, написа в снапчат асът на Кот д'Ивоар Николас Пепе, след като тимът му спечели с 1:0 трудния мач с Еквадор на световното.

Така бившият играч на “Арсенал” обяви раздялата си с порноактрисата Теана Тръмп, чието истинско име е Киана Нишел Джоунс.

“Никога не съм говорил за женитба, още по-малко за някакви пари за други. Просто спрете да говорите глупости”, допълни Пепе.

Това бяха постоянно обвиненията, че бившата порнозвезда излизала с него заради парите му.

Пепе в момента играе във “Виляреал”, но връзката му с Теана стартира в Лондон, където прибираше невероятните 140 000 лири на седмица, а се провали с гръм и трясък. Накрая бе пратен под наем в “Ница”, а след това замина като свободен агент първо в “Трабзон”, а след това във “Виляреал”.

Двамата с Теана започнаха да излизат преди повече от 2 години. Тогава тя вече бе обявила край на кариерата си в порноиндустрията през 2020 г., а единствено се пуска в платформата Only Fans, където обаче е една от най-търсените и си изкарва достатъчно добри пари.

“Никога не съм била с него заради парите му. Плащам си билетите за Испания, за да сме заедно”, заяви тя преди няколко месеца в интервю за канал в ютюб.

Пепе бе титуляр в двубоя с Еквадор, но в 77-ата минута бе сменен Крайст Инао Улай, който е в “Трабзон”.

Победният гол в мача падна в последните секунди на редовното време, след като Вилфред Синго изработи перфектно за Амад Диало и асът на “Манчестър Юнайтед” заби топката в мрежата. Диало не започна мача, а се появи като резерва в 56-ата минута на мястото на Базумана Туре.

Бившият нападател на ЦСКА Жорди Кайседо остана неизползвана резерва за еквадорците, които сложиха край на невероятна серия от 19 поредни мача без загуба.

Мачът ще се запомни с малшанса за еквадорците, които натресоха три пъти гредата - Джон Йебоа и Алан Минда през първото полувреме и Енер Валенския през второто.

Африканците също записаха една греда - от нападателя на “Ница” Елие Вал.

