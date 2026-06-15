Световна титла и световен рекорд за България на игрите за спортисти със синдром на Даун

Изключителен успех постигна Александър Асенов на световното за атлети със синдром на Даун в София.
Асенов спечели трибоя в атлетиката, като записа и световен рекорд от 2748 точки. Той записа 13,46 секунди на 100 метра, 9,13 метра в тласкането на гюле и 4,62 метра в скока на дължина.
С 2471 точки след него остана Давид Водстрчил (Чехия), а трети с 2217 точки остана Щепан Шварц (Чехия).
През последните години Александър се готви усилено заедно със своя личен треньор Димитър Петров, за да стигне до триумфа.