Световна титла и световен рекорд за България на игрите за спортисти със синдром на Даун

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Изключителен успех постигна Александър Асенов на световното за атлети със синдром на Даун в София.

Асенов спечели трибоя в атлетиката, като записа и световен рекорд от 2748 точки. Той записа 13,46 секунди на 100 метра, 9,13 метра в тласкането на гюле и 4,62 метра в скока на дължина.

С 2471 точки след него остана Давид Водстрчил (Чехия), а трети с 2217 точки остана Щепан Шварц (Чехия).

През последните години Александър се готви усилено заедно със своя личен треньор Димитър Петров, за да стигне до триумфа.