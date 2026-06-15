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Световна титла и световен рекорд за България на игрите за спортисти със синдром на Даун

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Александър Асенов спечели световната титла със световен рекорд.

Изключителен успех постигна Александър Асенов на световното за атлети със синдром на Даун в София.

Асенов спечели трибоя в атлетиката, като записа и световен рекорд от 2748 точки. Той записа 13,46 секунди на 100 метра, 9,13 метра в тласкането на гюле и 4,62 метра в скока на дължина.

С 2471 точки след него остана Давид Водстрчил (Чехия), а трети с 2217 точки остана Щепан Шварц (Чехия).

През последните години Александър се готви усилено заедно със своя личен треньор Димитър Петров, за да стигне до триумфа.

Александър Асенов спечели световната титла със световен рекорд.

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