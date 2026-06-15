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"Българите" от Кабо Верде на пейката срещу Испания

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На стадиона в Атланта има и фенове от Кабо Верде. Снимка: Ройтерс

Тримата минали през родното първенство от състава на Кабо Верде са на пейката за първия двубой на островитяните срещу Испания на световното. Гари Родригес, който бе в "Левски", Лерой Дуарте от "Лудогорец", а вратарят на "Монтана" Марсио Роса е извън групата.

Испанците очаквано стартиха без Ламин Ямал и Нико Уилямс.

Съставите:

Испания: Симон - Лоренте, Кубарси, Лапорт, Кукурея - Педри, Родри, Руис - Торес, Оярсабал, Гави.

Кабо Верде: Вожиня - Морейра, Боргес, Лопес, Лопес Кабрал - Ленини, Л. Дуарте - Мендес, Мотейро, Кабрал - Ливраменто.

Съдия: Махамадех (Йордания)

Жълт картон: Лопес Кабрал. 

На стадиона в Атланта има и фенове от Кабо Верде.
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