"Българите" от Кабо Верде на пейката срещу Испания

Тримата минали през родното първенство от състава на Кабо Верде са на пейката за първия двубой на островитяните срещу Испания на световното. Гари Родригес, който бе в "Левски", Лерой Дуарте от "Лудогорец", а вратарят на "Монтана" Марсио Роса е извън групата.

Испанците очаквано стартиха без Ламин Ямал и Нико Уилямс.

Съставите:

Испания: Симон - Лоренте, Кубарси, Лапорт, Кукурея - Педри, Родри, Руис - Торес, Оярсабал, Гави.

Кабо Верде: Вожиня - Морейра, Боргес, Лопес, Лопес Кабрал - Ленини, Л. Дуарте - Мендес, Мотейро, Кабрал - Ливраменто.

Съдия: Махамадех (Йордания)

Жълт картон: Лопес Кабрал.