"Арда" започна с четирима нови

"Арда" започна своята лятна подготовка. Четирима са новите попълнения - защитниците Виктор Попов, Симеон Василев, Адама Траоре и вратарят Янко Георгиев.Старши треньорът Александър Тунчев и спортният директор Ивайло Петков дадоха пресконференция преди първото занимание.

"Нашите цели са винаги високи. Както знаете малко не ни достигна миналия сезон да се класираме за бараж. Тази година отново ще търсим начин да играем в Европа. Надявам се новите играчи бързо да се адаптират към отбора и да се включат на сто процента. С новия формат на първенството смятам, че от футболния съюз целят да се повиши нивото на отборите и срещите да са по-интересни. Що се отнася до правилото за играчи до 23 години, ние успяхме да привлечем такива", сподели Александър Тунчев.

"Към този момент това са новите играчи, които ви ги представихме. Поради изтичане на договорите Феликс Ебоа Ебоа и Андре Шиняшики вече не са част от клуба. Уилсън Самаке бе под наем и се връща в неговия си отбор. Малко по-дълга почивка е дадена на Димитър Велковски заради участието му в националния отбор. Продължаваме да търсим централен защитник и централен нападател. Що се отнася до жребия, според мен има логика да се даде предимство на отборите, които играят в Европа. Миналата година и ние бяхме в тази ситуация", каза Ивайло Петков.

Днес играчите минаха задължителните медицински прегледи. Отборът на "Арда" ще проведе първата си част от подготовката в Кърджали до 26 юни, за когато е предвидена контрола с "Ботев" (Пловдив). На 28-ми юни играчите се събират в Боровец, където ще изиграя 4 контроли. На 1 юли срещу "Рилски" спортист, на 4 "Локомотив" (Пд), на 7 юли срещу "Бейтар"(Йерусалим) и на 10 юли срещу "Ботев" (Враца). Допълнително ще бъдат обявени часовете и местата на срещите.

23-ма футболисти се включиха в първата тренировка, която се проведе на стадиона в Кърджали. Сред тях има и трима юноши на клуба Хакан Йълдъз, Баки Ахмед и Теодор Георгиев. Възстановяващият се от контузия Георги Николов също започна тренировки.

Виктор Попов е роден на 5 март 2000г. във Варна. Започва своята кариера в "Черно море", където има близо 200 мача в мъжкия състав. Попов, който е десен защитник е минал през всички национални гарнитури България U19, U21, както и мъжкият национален отбор. За последно Виктор Попов игра за полския "Корона" (Келце).

Янко Георгиев е роден на 22 октомври 1988г. в Бургас. Неговата кариера като вратар започва в местния "Черноморец", след което Георгиев е носил екипите на "Поморие", "Нефтохимик", "Септември" (София), "Царско село", "Пирин" (Благоевград) и "Крумовград". За последно се състезаваше за столичния "Септември".

Симеон Василев е роден на 24 октомври 2005г. в София и играе на поста ляв защитник. Кариерата му започва в "Левски", където играе в периода 2013 - 2021г. След това той преминава във ФК ЦСКА 1948, където играе до 2025 г. След това преминава под наем в "Септември" (София), от където преминава в "Арда". Василев е играл за България U17, U19 и U21.

Адама Траоре е роден на 13 март 2000г. в Кот д'Ивоар. Кариерата на защитника започва в юношеските отбори на белгийския "Беверен". Именно в този отбор той играе и първия си мач в мъжкия футбол. През 2023 г. преминава в Стад д'Абиджан (Кот д'Ивоар). През 2025 г. прави трансфер във ФК ЦСКА 1948, от където идва под наем в тима на "Арда".