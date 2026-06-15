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Десподов остана без треньор в ПАОК

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Кирил Десподов Снимка: ПАОК

Българският национал Кирил Десподов остава без треньор, след като ПАОК и 57-годишният румънски специалист Разван Луческу се разделиха по взаимно съгласие. Въпреки че имаше договор за още една година, наставникът слага край на втория си период в гръцкия тим.

Собственикът на клуба Иван Савидис е предприел радикални промени (включително нови изпълнителен и спортен директор) заради разочарованието от изминалия сезон без трофеи.

Иначе Луческу в ПАОК е най-успешният треньор в историята на клуба с 2 титли и 2 купи на Гърция.

Кирил Десподов Снимка: ПАОК

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