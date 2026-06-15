Защо тъгува шведската звезда Ясин Аяри, след като вкара гол на Тунис

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Ясин Аяри отказа да празнува, след като откри резултата за Швеция напред срещу Тунис с гол в мача им на световното първенство.

22-годишният полузащитник на "Брайтън" вкара с прекрасен удар от 20 метра в 7-ата минута. Звездата на "Ливърпул" Александър Исак и Виктор Гьокереш от Арсенал атакуваха вратата на Тунис по-рано в атаката.

Но Аяри трябваше да довърши работата, когато топката се оказа примамливо пред него след неуспешно изчистване от северноафриканците.

Първи гол на световното, отбелязан по такъв начин, обикновено би предизвикал бурно празнуване. Вместо това Аяри се извини с две ръце на тунизийските фенове на стадиона в Монтерей, докато беше обграден от съотборници.

Той си позволи да се отпусне, чак след като вкара още един подобен гол, който направи резултата 5:1 в последната минута на добавеното време.

Младежът е израснал в Швеция, но е роден от тунизийски баща и мароканска майка.

Той е може да играе за страната, в която е роден баща му, но вместо това избира Швеция от младежкото ниво чак до мъжкия отбор.

От федерацията по футбол на Тунис се обърнали към Аяри през 2021 г. с предложение да ги представлява на Световното първенство на следващата година.

Но асът от Висшата лига и баща му Азуз решават младежът да остане в Швеция, защото вярват, че ще се появи още една възможност за световно първенство.

Азуз казва в интервю за Aftonbladet миналия месец: „Синът ми искаше да играе за Тунис, но го помолих да представлява Швеция, тъй като това е страната, която го прие и разви.

Негово задължение беше да даде нещо в замяна."

Самият Аяри обяснява: „Роден съм в Швеция и се чувствам швед, а Швеция е страната, която искам да представлявам."

Мениджърът на Тунис Сабри Ламуши призна преди мача с Швеция, че няма лоши чувства към решението на Аяри.

Той каза: „Познавам него и брат му. Той направи избор, имам голямо уважение и той е много добър играч. Пожелаваме му успех след мача, но това е за след мача."