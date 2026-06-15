Треньорът на Хаити никога не е бил в Хаити. Защо?

Уникален факт за треньора на националния отбор на Хаити Себастиан Миние: от две години той не е посещавал страната, в която работи.

На острова има война между гангстерски банди, затова националният отбор играе домакинските си мачове на 800 километра разстояние, в Кюрасао. Дори при тези условия отборът премина през две групови фази. В първата бяха победени само от Кюрасао, но във втората неочаквано завършиха първи в група, включваща Коста Рика, Хондурас и Никарагуа.

След опустошителното земетресение през 2010 г. в страната цари хаос. Въоръжени банди са завзели контрола над почти цялата столица Порт-о-Пренс. Хората са се затворили по къщите, а стрелбите дори през деня са нещо обичайно.

Властите не успяват да се справят и позволиха ситуацията да се влоши до степен на катастрофа. ООН обяви, че Хаити на практика е „загубила своята държавност".

„Невъзможно е да се посети страната, защото е твърде опасно", казва Миние. „Обикновено живея в страните, където работя, но не мога тук. Вече няма международни полети", обяснява треньорът.

Той комуникира с местни играчи по телефона чрез интернет; представители на Хаитянската футболна федерация мупредоставят цялата информация, а треньорът управлява дистанционно.

Миние е работил като асистент за няколко африкански национални отбора, включително две години с на Ригоберт Сонг в националния отбор на Камерун. Той работи и в Демократична република Конго, Конго и Того и винаги е живял там.

През 2024 г. Миние пое националния отбор на Хаити и го изведе до световното първенство, но пътуването до острова е твърде опасно.

Президентът на Хаити беше застрелян, страната е засегната от глад и има половин милион незаконни оръжия.

Някои ужасяващи подробности за конфликта в Хаити. ● Около 1,3 милиона души от 12 милиона са избягали от страната. Конфликтът доведе до глад. Пътуващите се съветват да не посещават Хаити поради риск от отвличане, терористична дейност и граждански вълнения.

Бунтовниците освободиха затворници. През 2024 г. те започнаха да засилват атаките си срещу правителствени институции. Най-зрелищното им действие се случи в два затвора. Повече от четири хиляди затворници бяха освободени.

Страната има само изпълняващ длъжността президент. През 2021 г. бандити екзекутираха Жовенел Моис, който обеща реформи и мащабни промени, но не изпълни почти нищо.

Неговият заместник, премиерът Ариел Анри, не успя да се справи с нарастващото влияние на групировките и подаде оставка през март 2024 г. Той беше заменен от преходен президентски съвет, който ще служи до февруари 2026 г.

Аликс Дидие Филс-Еме в момента е изпълняващ длъжността президент, въпреки че лидерите на банди вече обявиха, че ще продължат царуването си на терор при новото правителство.