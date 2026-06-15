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Светът полудя по вратаря на Кабо Верде, вдигна с над милион последователите си за 45 мин

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Вожиня се радва на точката. Снимка: Ройтерс

Вратарят на Кабо Верде Вожиня събра повече от 1 милион последователи в инстаграм само за едно полувреме на мача с Испания, в който не допусна гол и записа 7 спасявания.

Преди началото футболистът на втородивизионния португалски "Шавеш" имал 100 000 последователи. На почивката от бразилския канал Caze TV искат от зрителите си да му помогнат малко. За минута те стават 220 000, а в края на мача.

Вожиня записа и рекорд на световните. На 40 той стна най-възрастният дебютант на финалите, записал суха мрежа.

Вожиня се радва на точката.
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