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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23048763 www.24chasa.bg

"Юда" ехтеше по адрес на Кукурея при провала на Испания 0:0 с Кабо Верде

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Марк Кукурея Снимка: Ройтерс

Част от феновете на националния отбор на Испания (явно привърженици на "Барселона") освиркваха Марк Кукурея на мача от световното срещу Кабо Верде, завърши суперизненадващо 0:0.

Всеки път, когато защитникът докоснеше топката, започваха скандирания „Юда" по негов адрес.

Днес „Реал" (Мадрид) официално обяви трансфера на Кукурея от „Челси" за 55+5 милиона евро. Защитникът на испанския национален отбор е юноша на „Барселона" и беше собственост на каталунския клуб от 2012 до 2020 г. и това е причината да бъде обявен за предател от феновете на "Барса".

Марк Кукурея Снимка: Ройтерс

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