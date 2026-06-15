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Египет поведе на Белгия (На живо)

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СНИМКА: РОЙТЕРС

 Египет води 1:0 над Белгия в първи мач от G на световното първенство.

Резултатът в Сиатъл бе открит от Eмам Ашур в 18-ата мин. Осмицата на Египет вкара с превъзходен удар от далечна дистанция.

Стартови състави:

Белгия: 1. Тибо Куртоа - 15. Тома Мюние, 25. Нейтън Нгой, 4. Брандон Мехеле, 21. Тимоти Кастан - 24. Амаду Онана, 8. Юри Тилеманс (К) - 11. Жереми Доку, 7. Кевин де Бройне, 10. Леандро Тросар - 17. Шарл де Кетеларе

Египет: 23. Уфа Шобеир - 3. Мохамед Хани, 2. Ясер Ибрахим, 14. Хамди Фати, 13. Ахмед Абул-Фетух - 17. Моханад Лашин, 19. Маруан Атия - 10. Мохамед Салах (К), 8. Емам Ашур, 11. Мостафа Зико, 22. Омар Мармуш

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: РОЙТЕРС

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