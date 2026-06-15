Тиери Анри потресен на екрана, причу му се американски национал да псува в ефир

Стопкадър от реакцията на бившия френски национал Тиери Анри по време на пряко предаване в САЩ по американска телевизия се разлетя във вид на мемета по целия свят.Така бившият играч на "Монако", "Арсенал" и "Барселона" реагира на думата „wanker" (тъпанар), използвана на живо в ефир.

Виновен е Алекси Лалас, бившият защитник на националния отбор на САЩ по футбол. Той се появи в ефир преди мача срещу Парагвай и придружен от водещата Ребека Лоу, самия Тиери и Златан Ибрахимович говори за перспективите на страната домакин на световното първенство.

След една от рекламните паузи, която включваше хумористично видео с участието на телевизионния водещ и актьор Джеймс Кордън, Галас изтърси:

„Какво е това? Как го наричате? Костюмиран тъпанар. Натруфено облечен и готов за действие."

Лалас използва думата „wanker" (тъпанар) в ефир, обида, подобна по значение на жаргонните „задник" или „идиот". Анри вероятно е чул и „fucking wanker" и си го е превел като ш*бан онанист – затова е бил толкова шокиран. Но не: Лалас нарече Кордън „full equipped wanker" (тъпанар с пълна екипировка).

В британската футболна култура има такъв жаргонен термин, използван за описание на възрастни фенове, които носят пълен комплект екипировка навсякъде освен на стадиона. Можете ли да си представите съседът ви да отива до магазина за бира по чорапи, шорти и тениска?

Значи и Лалас не е съвсем прав: Кордън е на тревата, така че всичко е наред!