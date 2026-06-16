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Мусиала направи "Байерн" пак най-резултатен на световни

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Джамал Мусиала Снимка: Ройтерс

С попадението си при погрома на Германия със 7:1 над Кюрасао Джамал Мусиала изведе отново “Байерн” на върха в една от многото класации, свързани със световните първенства.

Голът на младата звезда на баварския гранд е под юбилейния номер 80 на негов футболист на мондиал.

Втори със 79 остана испанският гранд “Реал”. Всъщност мадридчани изравниха “Байерн” с попадението на Винисиус за равенството на Бразилия 1:1 срещу Мароко. Мюнхенци обаче много бързо си върнаха върха.

На третата позиция в това подреждане е другият испански гранд “Барселона” със 78 гола (класирането е преди снощния мач на европейския шампион Испания срещу Кабо Верде).

Четвърти и пети са италианските “Интер” и “Ювентус”, съответно със 71 и 59 попадениея.

Иначе със 7-те си попадения Германия изпревари Бразилия в класацията за най-много голове на световни първенства. Бундестимът вече има 239, а южноамериканците са с 238.

Джамал Мусиала Снимка: Ройтерс

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