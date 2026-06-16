Боговете (на футбола) сигурно са полудели: Саудитска Арабия - Уругвай 1:1!

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Нещо се случва на световното първенство по футбол и никой не може да каже дали е на добро или обратното.

Двукратният световен шампион Уругвай излезе срещу Саудитска Арабия с амбиции да стигне максимално далеч на това световно първенство.

Отборът се цели в поне полуфиналите, като опит има достатъчно, както и класни и опитни футболисти.

Именно затова звучи сензационно крайният резултат 1:1, като при това отборът от Азия водеше 10 минути преди края на редовното време.

В 41-ата минута топката отскочи в наказателното поле на "урусите", където попадна в Абдулелах ал Амри. Защитникът не се поколеба и с плътен удар опъна мрежата зад вратаря Варела.

Очевидно Саудитска Арабия иска да се присъедини към онези неособено успели във футболно отношение страни, които вече успяха да поднесат изненада на това световно.

Чак в 80-ата минута двукратният световен шампион Уругвай успя да изравни. Направи го Максимилиано Араухо, който се оказа на правилното място в точния момент, за да стигне до отбитата топка в наказателното поле и да я прати във вратата за 1:1.

До края на мача южноамериканците се опитваха с всички сили да стигнат до победата, на саудитците удържаха равенството.

Група Н се чертава като най-сензационната, след като по-рано абсолютният фаворит, включително и за титлата, Испания не успя да пробие 40-годишния вратар на Кабо Верде и завърши 0:0.

Стартовите състави:

Саудитска Арабия: Мохамед ал Оваис, Сауд Абдулхамид, Абдулелах ал Амри, Хасан Тамбакти, Мотеб ал Харди, Мохамед Абу ал Шамад, Мохамед Кано, Абдулах ал Хайбари, Салем ал Даусари, Фирас ал Бурайкан, Мусаб ал Джуаир.

Уругвай: Гийермо Варела, Себастиан Касерес, Матиас Оливера, Матиас Вина, Федерико Валверде, Мануел Угарте, Родриго Бетанкур, Максимилиано Араухо, Федерико Вина, Дарвин Нунес.