Баща и син - фенове на "Локо" (Пд), гледат на живо сензацията Испания - Кабо Верде 0:0

Двама заклети фенове на "Локо" (Пд) - Тошко и Любен Железарови, гледаха от трибуните на стадиона в Атланта най-голямата сензация на световното първенство по футбол досега - равният мач на Кабо Верде срещу световния и трикратен европейски шампион Испания.

В герой на мача се превърна 40-годишният вратар на бившите Острови Зелени нос Возиня, който спаси всичко, което трябваше да се спаси.

Тошко и Любен, баща и син, са пловдивчани и заклети фенове на "Локо" (Пд). Дори на мача двамата бяха с фланелки на любимия отбор, които по думите на покойния художник Кольо Карамфилов се обличат не на тялото, а на душата.

Тошко е приятел с пратеника на "24 часа" на световното Едуард Папазян от 50 години. Журналистът също носи черно-белия екип и не пропуска да се снима с него - първо на "Аптека", после в Монтерей.