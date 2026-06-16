Героят на Кабо Верде пази с прякора Бабче, иначе е кръстен на бивш бразилски национал

Придобилият световна слава със 7-те си спасявания за нулевото реми срещу европейския шампион Испания при дебюта на Кабо Верде 40-годишен вратар Возиня (увеличи с над милион и половина последователите в инстаграм след мача) всъщност се казва Жозимар. Кръстен е на десния бранител на Бразилия от мондиала в Мексико през 1986 г.

Първоначално баща му искал да го кръсти на аржентинската звезда Хорхе Валдано, но в Кабо Верде, където се говори португалски, не били съгласни да регистрират такова име.

Возиня от португалски се превежда като галено на баба - бабче. Бъдещият вратар искрено мразел това прозвище в детството си.

„Никога не съм живял с родителите си. Когато се родих, баща ми беше в казармата, а майка ми трябваше да работи постоянно. Израснах с баба и дядо.

В моя квартал играех с момчета, които бяха по-големи от мен. Бях добър с краката, бях бунтар и мразех да губя. Често ме набиваха и ако не успявах да си го върна, си тръгвах ядосан. А те ми се смееха и казваха, че отивам да се оплача на баба и дядо", разказва преди време героят на Кабо Верде.

Първоначално прякорът Возиня ужасно го вбесявал. Изглеждало, че с развитието на кариерата му ще успее да се отърве от него. Когато обаче отива да играе в клуб в Ангола, се оказва, че там вече има вратар на име Жозимар.

Това решава всичко:

„Тогава си казах: Няма начин, няма да напиша на фланелката си Жозимар II. И щом в Кабо Верде ме знаят като Возиня, нека така и да бъде.'"