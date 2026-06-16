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Битка Иран - Нова Зеландия в края на петия ден от ...

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Битка Иран - Нова Зеландия в края на петия ден от световното, 1:1 след половин час (на живо)

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

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Мачът Иран - Нова Зеландия закрива петия ден от световното по футбол, като половин час след началото резултатът е 1:1.

Мачът е от група G, която е известна като групата на четирите континента, защото в нея са още Белгия и Египет. По-рано през деня те завършиха 1:1.

"Кивитата" дръпнаха в резултата още в 7-ата минута. Илайджа Хенри Джъст получи брилянтен пас в наказателното поле от Крис Ууд и забоде топката под напречната греда.

В 32-ата минута Шахрияр Моганлу подаде точно на Рамин Резаян в наказателното поле, който овладя и прати топката по земя във вратата.

Стартовите състави:

Иран: Алиреза Бейранванд, Рамин Резаеян, Али Немати, Шоджа Халилзадех, Милад Мохамади, Ария Юсефи, Сама Годос, Саеид Езатолахи, Мохамад Мохеби, Шахрияр Могханлу, Мехди Тареми.

Нова Зеландия: Макс Крокомб, Тим Пейн, Фин Сурман, Майкъл Боксал, Либерато Какасе, Джо Бел, Марко Стаменич, Калъм Маккоуът, Сарприт Сингх, Илайджа Хенри Джъст, Крис Ууд.

Снимка: РОЙТЕРС

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