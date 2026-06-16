"Черно море" с 6 контроли през лятото

"Черно море" ще изиграе 6 контролни срещи по време на подготовката си за новия шампионат, съобщават от варненския клуб.

Отборът проведе първото си занимание на стадион "Тича" във Варна. В първата тренировка се включиха 24 футболисти, сред които и трима нови играчи. Към отбора се присъединиха Александър Тодоров, който игра за последно в "Монтана", Венцислав Керчев, който идва от "Добруджа", и Теодор Минчев, който ще изкара пробен период с "моряците".

Илиан Илиев съобщи, че подготовката ще е във Варна до 22 юни, след което "Черно море" отива на лагер в Трявна до 3 юли. В Трявна "моряците" ще изиграят три проверки. На 24 юни варненският тим среща "Янтра", на 1 юли ще играе с "Локомотив" (Горна Оряховица), а на 3 юли - със "Спартак" (Плевен).

След завръщането си във Варна до началото на първенството са планирани още три контроли. На 8 юли тимът ще изиграе 2 проверки - с "Добруджа" и "Фарул" (Констанца).

На 11 юли "Черно море" ще изиграе последната си контрола срещу "Дунав Русе". Срещата ще е на стадион "Тича", когато ще бъде официалното представяне на отбора за новия сезон.