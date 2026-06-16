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Принудиха иранците да напуснат САЩ веднага

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Фенове в Иран гледат мача с Нова Зеландия. Снимка: Ройтерс

Националният отбор на Иран е получил нареждане да напусне САЩ часове след края на мача си от световното първенство срещу Нова Зеландия, съобщи националният селекционер Амир Галеноей след равенството 2:2 в двубой от Група G.

Галеноей не уточни откъде е дошла заповедта, която заличи предварителните планове на иранците да прекарат нощта в Калифорния. Той каза, че скоро след срещата всички са се качили на самолет и са се прибрали в клубната база в мексиканския град Тихуана.

"Дори не ни оставиха време за възстановяване. След мача ни казаха, че трябва моментално да напуснем. За футболистите почивката е много важна, но ни принудиха да се качим на самолета и да се завърнем в базата в Тихуана. Това ни създаде много проблеми", каза той.

"Честно казано, не знам защо ни върнаха. Странно е и изглежда, че други хора планират престоя ни тук. Решенията се вземат на друго място. По план трябваше да пристигнем два дни преди двубоя, да прекараме нощта в Калифорния и да се върнем на обяд. Не знам защо не стана така. По мое мнение нашият отбор е най-потисканият на световното първенство", добави иранският селекционер.

"Дори не получихме време да се приспособим след пътуването ни до Мексико. Много от футболистите получаваха схващания и трябваше да ги заменяме. Причината не е тактическа, а защото се контузваха и получаваха схващания. Те ще бъдат прегледани във вторник, но отново трябва да подчертая трудната ситуация, в която сме поставени", каза още той.

Фенове в Иран гледат мача с Нова Зеландия. Снимка: Ройтерс
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