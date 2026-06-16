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"Барселона" ще получи над 1 млн. евро от продажбата на Кукурея в "Реал"

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Марк Кукурея Снимка: x.com/SpainIsFootball

"Барселона" ще получи над 1 милион евро за трансфера на 27-годишния защитник на "Челси" Марк Кукурея в "Реал", според Mundo Deportivo.

Според регламента на ФИФА, 5% от трансферната сума се разпределя между клубовете, допринесли за развитието на играча. Следователно каталунците ще спечелят 1,35 милиона евро.

Кукурея е продукт на академията Ла Масия. Той прекара шест години в младежката система на "Барселона" между 14 и 20 години. Освен "Барса", "Еспаньол", "Хетафе" и "Брайтън" също ще получат обезщетение.

"Реал" обяви трансфера на Марк Кукурея за 60 милиона евро. Футболистът в момента е с испанския национален отбор на световното първенство през 2026 г.

Марк Кукурея Снимка: x.com/SpainIsFootball
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