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https://www.24chasa.bg/sport/article/23049774 www.24chasa.bg

Дарвин Нунеш може да се върне в "Ливърпул"

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Дарвин Нунес Снимка: "Ал Хилал"

Нападателят на "Ал Хилал" Дарвин Нунес може да се завърне в "Ливърпул" след световното първенство през 2026 г., твърди уругвайският Carve Deportiva.

Нунес беше изключен от тима от Саудитска Арабия през февруари на фона на засилената конкуренция в атакуващата линия, включително след пристигането на Карим Бензема.

Двете страни вече са постигнали предварително споразумение за предсрочно прекратяване на договора по взаимно съгласие, което ще позволи на футболиста да напусне клуба като свободен агент.

През сезон 2025/2026 26-годишният нападател изигра 24 мача за "Ал Хилал", в които отбеляза девет гола и направи пет асистенции.

Припомняме, миналото лято саудитският клуб купи Нунес от "Ливърпул" за 53 милиона евро.

Дарвин Нунес Снимка: "Ал Хилал"
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