ЦСКА замина за Австрия

ЦСКА замина за двуседмичния си подготвителен лагер в Австрия. "Червените" отпътуваха без някои от футболистите си като Йоанис Питас, Фьодор Лапоухов, Макс Ебонг, Исак Соле и Джеймс Ето'о, които ще се присъединят към отбора директно в Австрия.

По време на лагера Христо Янев ще може да разчита на група от 26 футболисти.

ЦСКА все още няма нови попълнения, а на лагера в Австрия старши треньорът на отбора Христо Янев ще акцентира върху физическата подготовка на играчите.

"Нямаме много време, затова искаме да наблегнем на кондиционните тренировки. Ще се опитаме в краткия период да подготвим отбора по най-добрия начин за това, което предстои. Можем само да гадаем дали ще се приберем с нови попълнения. Ще разберете, когато нещата се случат", каза Христо Янев пред репортери на летище "Васил Левски".

По време на престоя си ЦСКА ще изиграе контролни срещи с украинските "Динамо Киев" и "Полесие Житомир", а също така и азербайджанския "Карабах".