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Тежки съперници чакат "Левски" на старта в Шампионската лига

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Играчите на "Левски" ликуват след успеха 3:1 в последното вечно дерби. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Тежки съперници чакат "Левски" в първия кръг на Шампионската лига. 

Това стана ясно след разбивката на УЕФА преди жребия за кръг I на най-комерсиалния турнир. Българският шампион е сред непоставените за старта.

"Сините" ще се паднат срещу един от тези тимове - "Дрита" (Косово), "Борац" (Босна и Херцеговина) "Викингур" (Исландия), "Кайрат" (Казахстан), "Университатя" (Румъния), "Клаксвик" (Фарьорски о-ви) или "Петрокуб" (Молдова).

Самият жребий е днес от 17 ч.

"Кайрат" през миналата година игра в същинската фаза на Шампионската лига. "Университатя" пък е доста коварен тим. Балканските "Дрита" и "Борац" също са в тази графа.

Възможните съперници за тима на Хулио Веласкес бяха още: "Шамрок Роувърс" (Ирландия), КуПС (Финландия), "Линкълн Ред Импс" (Гибралтар), "Рига" (Латвия), "Флора" (Естония), "Ларне" (Северна Ирландия) и ТНС (Уелс).

Играчите на "Левски" ликуват след успеха 3:1 в последното вечно дерби. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

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