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Треньор с победа над Аржентина ще води Тунис на световното

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Ерве Ренар

Френският специалист Ерве Ренар е новият селекционер на националния отбор на Тунис.

В първия си мач на световното първенство той загуби от Швеция с 1:5, след което треньорът на тима Сабри Ламуши беше уволнен.

Ренар, който за последно беше треньор на Саудитска Арабия, ще дебютира начело на африканците срещу Япония на 21 юни във втория кръг на груповата фаза.

Французинът до края на април бе начело на Саудитска Арабия, но бе уволнен след загуби в 2 контроли.

Ренар води този саудитите на миналия мондиал в Катар, като на старта записа сензационен успех с 2:1 над бъдещия световен шампион Аржентина. После обаче отпадна в групата.

Французинът е водил още Замбия, Ангола, Кот Д'Ивоар и Мароко.

Ерве Ренар

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