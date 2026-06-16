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С частен самолет Инфантино ще присъства на 2 мача от световното всеки ден

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Джани Инфантино на Иран - Нова Зеландия Снимка: Ройтерс

Президентът на ФИФА Джани Инфантино планира да присъства на 2 мача всеки ден до края на световното първенство въпреки големите разстояния между градовете, в които се провеждат срещите.

Швейцарецът има достъп до частен самолет, предоставен от авиокомпанията "Катар Еъруейс", като част от спонсорска сделка с ФИФА.

Инфантино беше на всички 64 срещи на Мондиал 2022 в Катар, но тогава най-голямото разстояние между два стадиона беше 74 км. Тазгодишното световно първенство се простира в четири различни времеви зони на 16 стадиона в три държави (САЩ, Канада и Мексико), като най-голямата дистанция между два домакински града е 4506 км.

Джани Инфантино на Иран - Нова Зеландия Снимка: Ройтерс

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