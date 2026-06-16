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Григор Димитров ще играе на "Уимбълдън"

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Григор Димитров

Григор Димитров все пак ще играе на "Уимбълдън".

Бившият полуфиналист е получил уайлд карт за основната схема от организаторите, разкри за Tenniskafe Георги Стоименов, мениджър на най-добрия български тенисист в историята. 

Това бе единственият начин Димитров да не пропусне третия за сезона турнир от "Големият шлем", тъй като няма да участва в квалификациите.Точно на "Уимбълдън" миналата година бившият №3 в света скъса гръден мускул в мача с Яник Синер (Ит) и след претърпяната операция трябваше да се възстановява дълго. 

Григор Димитров

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