Григор Димитров ще играе на "Уимбълдън"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Григор Димитров все пак ще играе на "Уимбълдън".

Бившият полуфиналист е получил уайлд карт за основната схема от организаторите, разкри за Tenniskafe Георги Стоименов, мениджър на най-добрия български тенисист в историята.

Това бе единственият начин Димитров да не пропусне третия за сезона турнир от "Големият шлем", тъй като няма да участва в квалификациите.Точно на "Уимбълдън" миналата година бившият №3 в света скъса гръден мускул в мача с Яник Синер (Ит) и след претърпяната операция трябваше да се възстановява дълго.