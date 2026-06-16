Пет медала от художествената гимнастика на игрите за спортисти с Даун

Пет медала спечелиха българските състезателки по художествена гимнастика във втория ден на Световното първенство за атлети със синдром на Даун, което се провежда в „Арена 8888 София". В надпреварата на отделните уреди българките извоюваха три златни, един сребърен и един бронзов медал.

Михаела Рангелова до момента е най-успешната ни представителка при девойките. След като се окичи със сребро в многобоя, днес тя добави още два златни медала към своя актив. Михаела триумфира във финалите на обръч и на топка. За своите изпълнения тя получи оценки от 12.367 точки на обръч и 12.817 точки на топка, с което затвърди отличното си представяне в турнира.

Другата ни представителка, Алина Даниелс, също се представи силно и заслужено стигна до сребърното отличие във финала на въже, след като получи оценка от 9.750 точки за своето изпълнение. Във финала на топка тя остана на четвърта позиция с резултат от 10.900 точки, като бе близо до медалите и в тази дисциплина.

При жените Василена Богданова също завършва деня с два медала. Тя спечели злато във финала на топка с оценка от 13.883 точки и бронз във финала на обръч с резултат от 12.567 точки. В изпълненията си на въже Василена се класира на четвърто място с 12.083 точки, а Томислава Стоянова завърши осма с 9.350 точки, след стабилно и достойно представяне.

Във финала на топка Диляна Попова зае шеста позиция с 11.467 точки, като също допринесе за силното общо българско представяне във втория ден на надпреварата.

Медалистките бяха наградени от олимпийската вицешампионка от игрите в Париж Боряна Калейн и легендата в спортната журналистика Вера Маринова, които уважиха събитието и поздравиха състезателките за техните постижения.