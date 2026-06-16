Нешка Робева вдъхнови млади таекуондисти

Една от най-емблематичните фигури в историята на българския спорт – Нешка Робева, гостува на клуба по таекуондо „Таекуондо Фитнес НСА". Легендарната треньорка по художествена гимнастика присъства на тренировка на младите състезатели и бе посрещната с букет цветя от президента на клуба и преподавател в Националната спортна академия гл. ас. Димитър Аврамов.

Макар името ѝ да е свързано преди всичко с художествената гимнастика, Робева припомни, че интересът ѝ към бойните спортове датира от десетилетия.

„Още в зората на демокрацията, когато таекуондото прохождаше в България, в залата на „Герена" бяхме отделили специално място за тренировки. Тогава ме впечатлиха дисциплината, подредеността и отношението към спорта", разказа Робева.

По думите ѝ връзката ѝ с този спорт не е прекъсвала през годините. Тя си спомни и за свой спектакъл в Ботевград, в който включва състезатели по таекуондо от клуб "Сунг Ри".

„Останах с отлични впечатления. А днес съм тук, защото бях силно впечатлена от едно интервю на Александър Илиев и исках лично да се запозная с него и неговия треньор Димитър Аврамов", допълни тя.

Именно работата на Димитър Аврамов с 24-годишния Александър Илиев прави най-силно впечатление на именитата специалистка. Според нея успешният път в спорта започва с вярата на треньора в неговия състезател.

„Много е важно да има треньори като Димитър Аврамов и спортисти като Александър Илиев. Впечатли ме фактът, че той е решил да работи с млад човек и да го подготвя за големи спортни върхове. За да поеме по такъв път, един треньор трябва истински да вярва в своя състезател", каза Робева.

За клуба посещението на една от най-успешните личности в историята на българския спорт се превърна в специален момент. Димитър Аврамов не скри вълнението си от срещата.

„Присъствието на госпожа Робева в залата е като светиня. Нейните успехи са безспорни, а приносът ѝ към българския спорт е огромен. За нас е чест да я посрещнем", заяви президентът на клуба.

Той призна, че първоначално трудно е повярвал, че именно Нешка Робева иска да посети тренировката.

„Честно казано, първоначално помислих, че се шегува. Ние сме в различни спортни вселени, но нейната подкрепа и внимание означават много за всички в клуба", каза още Аврамов.

По време на визитата си Робева наблюдава и заниманията на най-малките таекуондисти, разговаря с децата и техните треньори и се снима с бъдещите шампиони. А посланието ѝ към тях беше кратко, но изпълнено със смисъл:

„Да бъдат деца колкото може по-дълго."