Изтекла виза може да сложи край на световното за иранец

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Иранският нападател Мехди Тораби рискува да пропусне оставащите мачове от Мондиала заради изтекла американска виза. За разлика от съотборниците си, той е получил само еднократна виза, която е станала невалидна след първия мач срещу Нова Зеландия и последвалото пътуване. В момента федерацията спешно задейства процедура за нова виза.

Проблемите с документите за иранската делегация са сериозни.

На около 15 членове на делегацията изобщо е отказана виза.

Капитанът Мехди Тареми също е имал усложнения при пристигането си в Лос Анджелис.

Поради политическото напрежение, отборът е преместил лагера си от Аризона (САЩ) в Тихуана (Мексико). Това налага играчите постоянно да пресичат границата за следващите си мачове срещу Белгия (в Лос Анджелис) и Египет (в Сиатъл).