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Играч на "Лудогорец": От първия момент знаехме, че Ямал няма да направи нищо

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Дерой Дуарте (№14) влиза в игра, а брат му Ларош (№15) излиза. Снимка: Ройтерс

Футболистът на "Лудогорец" Дерой Дуарте, който записа над половин час при исторически дебют на Кабо Верде на световно с нулево равенство срещу еврошампиона Испания, коментира присъствието на терена на голямата звезда на иберийците Ламин Ямал. Той влезе като резерва в 71-ата мин - 10 след Дерой.

„Чуваш всички фенове да аплодират и усещаш от аурата му, че идва сериозен играч. Но в първия момент, в който докосна топката, нашият ляв бек и ляво крило се концентрираха върху него. И знаехме, че днес той няма да направи нищо", сподели Дуарте, който смени брат си Ларош в забележителния за страната им мач.

„Видяхме родителите си да плачат. Чувството е трудно да се опише. Това е нещо, за което просто мечтаеш", казаха братята.

Дерой Дуарте (№14) влиза в игра, а брат му Ларош (№15) излиза. Снимка: Ройтерс

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