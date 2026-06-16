Играч на "Лудогорец": От първия момент знаехме, че Ямал няма да направи нищо

Футболистът на "Лудогорец" Дерой Дуарте, който записа над половин час при исторически дебют на Кабо Верде на световно с нулево равенство срещу еврошампиона Испания, коментира присъствието на терена на голямата звезда на иберийците Ламин Ямал. Той влезе като резерва в 71-ата мин - 10 след Дерой.

„Чуваш всички фенове да аплодират и усещаш от аурата му, че идва сериозен играч. Но в първия момент, в който докосна топката, нашият ляв бек и ляво крило се концентрираха върху него. И знаехме, че днес той няма да направи нищо", сподели Дуарте, който смени брат си Ларош в забележителния за страната им мач.

„Видяхме родителите си да плачат. Чувството е трудно да се опише. Това е нещо, за което просто мечтаеш", казаха братята.