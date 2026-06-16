Как американските телевизии надвиха футболните традиции

Преди световното първенство през 2026 г. ФИФА въведе задължителна триминутна почивка за вода във всяко полувреме за всички отбори във всички мачове. Изглежда разбираемо решение - безопасността и здравето на играчите са от първостепенно значение.

Но защо е необходима почивка, ако температурата на стадиона е комфортна? Откриващият мач между Мексико и Южна Африка демонстрира това, тъй като не всичко мина по план.

Съдията трябваше да удължи почивката: мачът не беше възобновен, защото рекламите на американския телевизионен оператор все още се въртяха.

Първоначалната цел на иновацията, както заяви ФИФА, беше да се гарантира играчите да имат възможно най-комфортните условия за игра. Задължителният характер на почивката също беше обяснен: това би гарантирало, че всички отбори са в равностойно положение.

Според изчисления на Ройтерс приблизително 25% от всички мачове в турнира ще се играят при екстремни температури. Пет мача може да бъдат отложени общо – в тези мачове се очакват температури от поне 30 градуса по Целзий, което представлява риск за здравето на играчите. През март The Athletic съобщи, че ФИФА е позволила на телевизионните оператори да прекъсват предаванията с рекламни паузи по време на почивките за вода. Имаше обаче задължително изискване рекламите да не започват в първите 20 секунди след съдийския сигнал за почивката и излъчванията да се връщат 30 секунди преди подновяването.

Това правило беше нарушено още в първия мач: според колегата Ромен Молина съдията Уилтън Сампайо беше принуден да удължи почивката с една минута заради реклама по Fox, официалния американски оператор, след като координатор на страничната линия го информира за това. Fox обаче нямаше време да се върне към футбола навреме: рекламната пауза се удължи толкова много, че прякото предаване на мача се появило само 10-15 секунди след подновяването на играта.

Bloomberg добави, че Fox излъчи четири реклами по време на една почивка.

Телевизионните зрители със сигурност не оцениха новите рекламни паузи, като социалните медии бяха пълни с критики. Хенри Бушнел от The Athletic го каза директно: “Тези почивки ефективно превръщат футбола в спорт като баскетбола или американския футбол. Там се позволява на треньорите да коригират тактиката и да дават инструкции, които преди можеха да бъдат предадени само по време на почивка.”

Основните промени, до които може да доведе задължителният водопой, са две.

1. Прозорец за тактически инструкции. Треньорите ще имат още по-голяма власт да влияят на играта. Сега е наистина като четирите части в баскетбола, но с ограничение за смени (и без обратни смени).

2. Загуба на ритъм. Дори без тактически промени почивката може да убие инерцията на отбор, който е играл значително по-добре от противника си и е бил близо до отбелязване на гол. Опитните отбори често удължават почивките поради тази причина. Когато паузата е толкова значителна, загубата на ритъм е почти неизбежна.

Това дава възможност на отбора да си отдъхне – както физически, така и психически.

Старши треньорът на националния отбор на САЩ Маурисио Почетино не вижда смисъл в почивките: “Не ми харесва. Разбирам почивките по време на екстремни жеги, но при хубаво време те са ненужни”.

Дидие Дешан изрази неодобрението си още през март: “За една телевизионна компания новата рекламна пауза е добра, но тези три минути напълно променят футбола. Няма значение кой отбор играе. Ако един отбор играе добре и атакува в този момент, три минути могат да развалят всичко”.

Но пък Руди Гарсия беше доволен. Старши треньорът на белгийския национален отбор каза след приятелския мач срещу американците (5:2) през март: “Харесва ми. Даде ми възможност да обсъдя тактиката и формацията с отбора. Например днес преди мача имахме по-дефанзивен план, но с напредването на играта трябваше да променим стила си. Водните паузи ми помогнаха”.

Старши треньорът на Португалия Роберто Мартинес също обръща внимание на тактиката: “Преди всичко това е пауза за хидратация, но три минути могат напълно да променят играта. Виждали сме много подобни примери в други спортове, включително баскетбола”.