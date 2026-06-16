Младежки национал, оценен на 300 000 евро, започна с "Черноморец"

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Младежкият национал Красиан Колев от столичния "Септември" започна подготовка с бургаския "Черноморец".

През 2022 година, роденият през 2004-та офанзивен халф, роден в Обзор беше привлечен в пловдивския "Ботев", срещу тиражирана от медии тогава трансферна сума от 300 000 евро.

Колев, украинския халф Иван Брикнер, голаджията Валентин Йосков от "Фратрия", полузащитникът Станислав Дюлгеров от "Янтра" и нападателят Андриян Димитров от "Добруджа" започнаха подготовка с "акулите" на спортен комплекс "Иван Притъргов" в кв. Долно Езерово под ръководството на опитния треньор Иван Колев.

Водосвет преди старта на подготовката отслужи отец Николай Янков от църквата в "Сарафово".