ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

3495-ма пенсионери работят във военното министерст...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23051912 www.24chasa.bg

Младежки национал, оценен на 300 000 евро, започна с "Черноморец"

Велизар Маджаров

1120
Новите в "Черноморец" Снимка: клубен фейсбук

Младежкият национал Красиан Колев от столичния "Септември" започна подготовка с  бургаския "Черноморец".

През 2022 година, роденият през 2004-та офанзивен халф, роден в Обзор беше привлечен в пловдивския "Ботев", срещу тиражирана от медии тогава трансферна сума от 300 000 евро.

Колев, украинския халф Иван Брикнер, голаджията Валентин Йосков от "Фратрия", полузащитникът Станислав Дюлгеров от "Янтра" и нападателят Андриян Димитров от "Добруджа" започнаха подготовка с "акулите" на спортен комплекс "Иван Притъргов" в кв. Долно Езерово под ръководството на опитния треньор Иван Колев.

Водосвет преди старта на подготовката отслужи отец Николай Янков от църквата в "Сарафово".

Новите в "Черноморец" Снимка: клубен фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)