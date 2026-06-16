Пристигна емблемата за "Българска армия"

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Емблемата за новия стадион на ЦСКА - "Българска армия", пристигна. Вече върви дейността по монтирането й пред централния вход на стадиона - сектор "А".

Тя е с диаметър от 4,2 м.

Иначе работата по съоръжението, което трябва да се превърне в най-модерното у нас, продължава с пълна сила. Очаква се до няколко месеца стадионът да бъде напълно завършен и на него да се провеждат мачове.

Тя е с диаметър от 4,2 м.

В момента ЦСКА домакинства на Националния стадион "Васил Левски". По-късно днес пък "червените" ще научат съперника си в кръг I на Лига Европа.