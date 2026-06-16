Боксовите круши на световните първенства - ще има ли нова най-голяма загуба

Катастрофата на симпатягите от Кюрасао 1:7 от Германия даде повод да си припомним любопитна статистика. Ето най-големите загуби на световни първенства.

Швейцария 1954,

Уругвай -

Шотландия 7:0

По това време уругвайците са една от най-силните футболни нации. Първото световно първенство в историята се провежда на тяхна земя през 1930 г. и “русите” го печелят. Двадесет години по-късно след две титли за Италия и Втората световна война Уругвай повтаря успеха, така че през 1954 г. пътува до Швейцария като защитаващ титлата шампион и категоричен фаворит. Те не оставят камък мърху камък срещу нещастните шотландци, отбелязвайки седем гола без отговор. След това обаче са елиминирани на полуфиналите и дори не успяват да станат трети, като бронза печели Австрия.

Германия 1974, Полша

- Хаити 7:0

Световното първенство през 1974 г. е богато на резултатни поражения - ще се върнем към това по-късно. Засега се спираме на поляците, които не оставят шанс на хаитянците. Тогава “дружина полска” дори се изкачва в челната тройка, побеждавайки Бразилия в мача за бронзовия медал. Но карибската нация не е участвала в повече световни първенства оттогава. До... 2026 г.! Ще повторят ли островитяните „постижението“ на своите предшественици отпреди 52 години?

Южна Африка 2010,

Португалия - Северна

Корея 7:0

Един от по-скорошните примери. Северна Корея е истинска загадка на световното първенство през 2010 г. Какво ще направи най-затворената страна в света 44 години след първото си световно първенство? През 1966 г. те стигат до четвъртфиналите, като побеждават сензационно Италия в групата. След това губят с 3:5 от Португалия.

Символично е, че същият отбор смазва севернокорейците и през 2010 г., отбелязвайки седем гола без отговор.

Това поражение породи множество слухове: за евентуални репресии срещу играчите и треньора, за концентрационни лагери и заплахи към семействата им. Но още по-смешното е, че след загубата с 2:1 от Бразилия севернокорейските власти решават на свой собствен риск да предават мача срещу Португалия изцяло – това е първото директно излъчване на националния отбор от чужбина. Е, тв дебютът е провал…

Катар 2022, Испания

- Коста Рика 7:0

А ето и един съвсем скорошен мач отпреди четири години. Испания разгроми Коста Рика, която осем години по-рано беше на крачка от полуфиналите на световното първенство. Този разгром беше голяма помощ за Испания: с голова разлика те се класират за елиминационната фаза от второ място, побеждавайки Германия. Мароко обаче ги очаква на осминафиналите. Африканците печелят с дузпи и стигат до полуфиналите.

Бразилия 1950

Уругвай - Боливия 8:0

И отново Уругвай! Въпреки че не успяха да спечелят титлата през 1954 г., южноамериканците се представиха добре през 1950 г., първото световно след Втората световна война. Много от поканените отбори обаче не пътуваха до Бразилия, така че Уругвай изигра само един мач в своята група - срещу Боливия.

Нямаше традиционен плейоф - отборите, които завършиха първи в своите групи, след това играха помежду си във формат “раунд-робин”, тоест всеки срещу всеки, който, ако се съди по резултата, е по-скоро тренировка. Титлата в крайна сметка е решена в знаков мач, най-посещавания в историята на футбола – Уругвай бие 2:1 Бразилия на “Маракана” пред 200 000 зрители. Поражението на “селесао” е възприето като национална трагедия.

Република Корея/

Япония 2002,

Германия - Саудитска

Арабия 8:0

Германците започват силно световното първенство, като унищожават саудитците. В този мач Мирослав Клозе отбелязва три от рекордните си 16 гола на световни първенства. Националният отбор стига до финала и губи само от Бразилия. Междувременно Саудитска Арабия пада и в трите мача с разлика 0:12 и се оттегля.

Франция 1938,

Швеция - Куба 8:0

Куба, дебютирайки в турнира, сензационно отстранява Румъния на 1/8-финал в два мача (равенство 3:3 и преиграване, което островитяните печелят с 2:1). Междувременно шведите се наслаждават на почивка: Австрия, анексирана от Германия, просто не присъства на световното, така че скандинавците продължават без бой. След това се представят добре с дебютантите, отбелязвайки осем гола без отговор. На полуфиналите обаче шведите търпят болезнено поражение от Унгария с 1:5, а в мача за бронзовия медал губят с 2:4 от Бразилия. А Куба не е играла на световно първенство оттогава.

Швейцария 1954,

Унгария - Република

Корея 9:0

Като стана дума за Унгария, нейният отбор успява да отбележи рекордната разлика от девет гола на световното първенство през 1954 г. Република Корея обаче тогава е апетитна хапка за всеки фаворит. Унгария вкарва девет, а турците - седем три дни по-късно, така че лесно можеха да попаднат и в нашия списък.

Нещастният вратар на азиатците Хонг Юн-док все още държи рекорда за най-много допуснати голове в един турнир (16). А унгарците стигат до финала и губят само от Германия - 2:3.

Германия 1974,

Югославия - Заир

(ДР Конго) 9:0

ДР Конго, тогава под друго име, прави първото си участие на световно, но жребият не е благосклонен към дебютантите: Югославия и Бразилия изглеждат явни фаворити. Първата потвърждава статута си, като отбелязва девет гола срещу африканците до 70-ата минута.

След това загубилите са заключени в хотел с охрана, а преди мача с Бразилия им е дадена ясна инструкция: ако отборът допусне четири гола, по-добре да не се връща в родината. За щастие, бразилците са благосклонни, печелейки “само” 3:0.

Испания 1982,

Унгария - Салвадор

10:1

Пак Унгария завършва списъка с мегапоражения. 28 години след успеха срещу корейците те поставят нов рекорд, отбелязвайки двуцифрен брой голове срещу Ел Салвадор. Това обаче не им помага да излязат от групата - завършват трети след Аржентина и Белгия.

Централноамериканският отбор въпреки сравнително доброто представяне срещу останалите в групата си (0:2 срещу Аржентина и 0:1 срещу Белгия) се прибира у дома и никога повече не се появят на световно първенство.