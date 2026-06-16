ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

3495-ма пенсионери работят във военното министерст...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23052385 www.24chasa.bg

"Ботев" (Пд) се раздели с още трима чужденци

608
Снимка: "Ботев" (Пд)

„Ботев" (Пловдив) обяви раздялата с още трима футболисти.

Това са Антоан Конте, Константинос Балоянис и Габриел Нога.

Гвинеецът Конте изигра общо 53 мача с екипа на „канарчетата" за двата си престоя на „Колежа", но договорът му изтича и няма да бъде продължен.

Гръцкият краен бранител Константинос Балоянис записа общо 106 срещи за пловдивчани. Неговият контракт също изтече, но той не е приел предложението на клуба за нов договор.

Бразилецът Габриел Нога, който пристигна на стадион „Христо Ботев" през миналото лято, взе участие само в 6 мача за „жълто-черните", а контрактът му е прекратен.

Вчера „Ботев" обяви раздялата с още трима играчи - Алекса Мараш (Черна гора), Таилсон (Браз) и Талес да Силва (Браз).

До момента „канарчетата" пък се подсилиха с Богдан Костов и Асен Чандъров.

Снимка: "Ботев" (Пд)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)