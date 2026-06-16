"Ботев" (Пд) се раздели с още трима чужденци

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„Ботев" (Пловдив) обяви раздялата с още трима футболисти.

Това са Антоан Конте, Константинос Балоянис и Габриел Нога.

Гвинеецът Конте изигра общо 53 мача с екипа на „канарчетата" за двата си престоя на „Колежа", но договорът му изтича и няма да бъде продължен.

Гръцкият краен бранител Константинос Балоянис записа общо 106 срещи за пловдивчани. Неговият контракт също изтече, но той не е приел предложението на клуба за нов договор.

Бразилецът Габриел Нога, който пристигна на стадион „Христо Ботев" през миналото лято, взе участие само в 6 мача за „жълто-черните", а контрактът му е прекратен.

Вчера „Ботев" обяви раздялата с още трима играчи - Алекса Мараш (Черна гора), Таилсон (Браз) и Талес да Силва (Браз).

До момента „канарчетата" пък се подсилиха с Богдан Костов и Асен Чандъров.