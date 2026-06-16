Крах на Европа за 5 дни на световното

Тимовете от Азия са отличници, нямат нито една загуба до момента

Историческият мондиал с 48 тима се превръща в турнир с много изненади. И май никой не знае какво ще се случи.

Преди началото на световното първенство всички специалисти очакваха европейските тимове да газят наред съперниците си. Е, след изиграването на 2/3 от първите мачове в груповата фаза нещата показват точно обратното.

От началото на историческия мондиал - в четвъртък до понеделник - или иначе казано 5 дни, отборите от Европа са изиграли 10 срещи по терените на САЩ, Мексико и Канада. И равносметката е едва 3 победи. Като 2 от 3 са срещу тимове, които нямат никакви успехи във футбола. Особено този на Германия над Кюрасао - 7:1. В тази графа влиза и победата на Шотландия над друг слабак - Хаити, с 1:0. Единствено Швеция надигра по-солиден съперник, поне на хартия. Скандинавците направо разпердушиниха 5:1 Тунис. Останалите 7 представителя на Стария континент - Белгия, Чехия, Швейцария, Босна и Херцеговина, Турция, Нидерландия и дори фаворит номер 1 на световното - Испания, още нямат победа. И то при все, че 90% от тези тимове бяха абсолютни фаворите преди срещите си от първия рунд на групите.

И докато отборите от Европа се представят доста под очакваното ниво, тези от Азия правят точно обратното. Нито един от 5-те представителя на този континент в първите 5 дни няма загуба на мондиала. И то при все че опоненти на азиатците бяха все тимове от Европа и Южна Америка, или казано по-друг начин - тимовете от Изтока не се очакваше да загубят.

Саудитска Арабия завърши наравно 1:1 с Уругвай, а Иран направи 2:2 с Нова Зеландия. Преди това Южна Корея постигна победа над Чехия с 2:1, Катар направи реми 1:1 с Швейцария, Япония не се даде на Нидерландия (2:2), а Австралия шокира Турция 2:0.

За разлика от тях южноамериканските тимове не успяха да спечелят нито един от своите четири мача, които се играха в първите 5 дни на историческия мондиал с 48 отбора.

Освен равенството на Уругвай, Бразилия също завърши 1:1 срещу Мароко. Парагвай и Еквадор пък претърпяха загуби, съответно от САЩ с 1:4 и от Кот д'Ивоар с 0:1.

