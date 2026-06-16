Суперкомпютърът на "Сити" отиде в "Реал"

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Бернардо Силва, който бе суперкомпютърът в средата на терена за "Манчестър Сити". се присъединява към Реал Мадрид от новия сезон.

Новината е на трансферния гуру Фабрицио Романо.

Халфът е подписал договор с 15-кратния клубен шампион на Европа за два сезона с опция за продължаване с още един.

"Реал" все още не е обявил привличането на 31-годишния национал на Португалия.

Силва игра за "Манчестър Сити" от 2017 година. С "небесносините" той спечели шест титли от Висшата английска лига и един път трофея в Шампионска лига.