Контузия обърка плановете на Англия

Плановете на селекционера на Англия Томас Тухел рязко се объркаха, след като един от основните му защитници получи контузия и няма да участва на световното. Става дума за Тино Ливраменто. 23-годишният бранител на “Нюкасъл” има контузия на прасеца. Той е пътувал от САЩ до Англия, за да му се направят допълнителни изследвания. Те показват, че има леко разкъсване. Тоест - няма да може да помогне на сънародниците си в турнира. Ливраменто ще бъде заменен в състава на Тухел от защитника на “Челси” Трево Чалоба.

Британците, един от фаворитите на мондиала, започват кампанията утре вечер. Съперник ще е коравия тим на Хърватия. В последните 2 издания на мондиали балканците неизменно печелят медал от световното - сребърен през 2018 г. и бронзов преди 4 г.

