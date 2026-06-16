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https://www.24chasa.bg/sport/article/23052986 www.24chasa.bg

Клубовете от Първа лига получават още над 1 млн. евро солидарни плащания от УЕФА

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Клубовете от Първа лига ще получат допълнителни 1 091 000 евро от УЕФА под формата на солидарни плащания. Средствата са формирани по линия на компонента „състезателен баланс" за сезон 2025/2026.

Този дял се формира изцяло от приходите на ПФК Лудогорец Разград от участието на клуба в турнирите на УЕФА през изминалия сезон.

Така всеки клуб от елита, с изключение на Лудогорец, ще получи по 72 733 евро. Срокът за подаване на необходимите документи от страна на Българския футболен съюз към УЕФА е 31 юли.

УЕФА отделя солидарни средства за клубовете, които не участват в основната фаза на европейските клубни турнири. Целта е да бъде подпомогната дейността на професионалните клубове, включително в процесите, свързани с клубното лицензиране и финансовата устойчивост.

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