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Супер жребий за "Левски" в Шампионската лига, "сините" с огромен късмет

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"Левски" отново стана шампион след 17-годишно прекъсване. Снимка: Николай Литов

"Левски" изтегли огромен късмет в жребия за първия кръг на Шампионската лига. "Сините" ще започнат участието си в най-комерсиалния турнир срещу босненския "Борац" (Баня Лука). 

В първия мач, който трябва да се проведе 7/8 юли, "сините" ще са гости. Седмица по-късно е рeваншът на "Герена".

Босненският първенец не бе сред най-опасните възможни съперници на "Левски". Родният шампион избегна къде-къде по-коварни тимове като Кайрат" (Казахстан) и "Университатя" (Румъния).

Освен това, ако "Левски" елиминира съперника си от Босна, то ще вземе коефициента му. 

И така във втория кръг столичани ще бъдат поставени. Което пък значи, че на хартия ще имат по-лек съперник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

"Левски" отново стана шампион след 17-годишно прекъсване. Снимка: Николай Литов

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